عمان تستضيف حلقة عمل لمكاتب الطيران الدولية

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
تستضيف سلطنة عمان، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، غدا الاثنين، حلقة عمل البحث والإنقاذ المشتركة بين مكاتب منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لأقاليم، أفريقيا وآسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "عُمان"، تشارك في الحلقة، التي تعقد بمدينة صلالة على مدى أربعة أيام، أكثر من 20 دولة بـ 100 خبير ومختص، يمثلون مجالات مختلفة من سلطات الطيران المدني والعسكري والبحري والملاحة الجوية.
وتهدف هذه الحلقة لتقديم نظرة عامة على آخر التطورات المتعلقة بالبحث والإنقاذ من وجهات نظر منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية.
كما تهدف إلى تبادل تجارب الدول، فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعاون المدني والعسكري، وتطوير التكنولوجيا، والدروس المستفادة من ترتيبات البحث والإنقاذ، وكذلك توفير فرصة للمناقشات الثنائية متعددة الأطراف حول اتفاقيات "اس إيه آر" - الاتفاقية الدولية للبحث وإنقاذ الأرواح لعام 1979.
كما سيتم إجراء تمرين عملي يهدف إلى تعريف المشاركين بالجوانب التشغيلية والتطبيقية للبحث والإنقاذ في سلطنة عمان.
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