العميد طارق صالح: من خذل الوحدة هو من خذل دماج وعمران والشهيد القشيبي

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

شدد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي ، على أهمية إصلاح الشرعية وإيجاد شراكة وطنية حقيقية لمواجهة المليشيات الحوثية واستعادة الدولة المختطفة .



وأكد العميد طارق في كلمة له اليوم الأحد أمام وحدات رمزية جديدة من قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية أن القوات المشتركة في الساحل الغربي بالقيادة المشتركة تجسد الوحدة اليمنية حيث يقف الجميع صفا واحدا من مختلف المحافظات من حضرموت حتى صعدة لقتال عصابة الحوثي الكهنوتية .

وعبر العميد طارق عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا قوافل من الشهداء من خيرة أبنائهم ورجالهم في تراب هذا الوطن .. ومن يهاجم التحالف اليوم إنما يهرب من الفشل للبحث عن شماعة .

ولفت إلى أن من خذل الوحدة هو من خذل دماج وخذل عمران وخذل الشهيد القشيبي وهو نفسه من خذل صنعاء والآن يخذل عدن.

وأشار إلى افتعال بعض القوى الأزمات والحروب الجانبية، مؤكد أنها لن تحقق أهدافها الخبيثة .

وأضاف: نحن وإخواننا العمالقة والمقاومة التهامية في الساحل الغربي نعرف بوصلتنا ولن ننجر الى قتال جانبي ولن نعود إلى الوراء ولن نذهب لتحرير المحرر.. هدفنا تحرير الحديدة والعاصمة صنعاء وصعدة واستعادة الدولة .

وتابع قائلا: استكمال تحرير مدينة الحديدة أمر لابد منه ولن يطول صبرنا على مماطلات المليشيات الحوثية ومحاولاتها التملص من تنفيذ اتفاق ستوكهولم.. نحن مع السلام ويدنا على الزناد.

وجدد العميد طارق التأكيد بأن انتفاضة 2 ديسمبر مستمرة ومتمسكون بوصايا علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا حتى استعادة الدولة والجمهورية.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

في البداية اسمحوا لي أن أرحب بهذه الكوكبة وهذه الدماء الجديدة الذي تضيف زخما قويا إلى قوات الساحل الغربي في المقاومة المشتركة بشكل عام من مقاومة وطنية وعمالقة وتهاميين وزرانيق ومختلف المجاهدين الأبطال، ومن خلالكم وفي وجودكم نؤكد أننا على درب الشهداء سائرون، ونعاهدهم بأن دماءهم لن تذهب هدرا وسننتصر للمبادئ التي ضحوا من أجلها.. من أجل الحرية والكرامة.. من اجل الجمهورية، ليظل علم اليمن خفاقا في كل سهوله وجباله.

نؤكد من هنا أننا ملتزمون بوصايا الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح والشهيد الأمين عارف الزوكا ورفاقهم من شهداء انتفاضة ديسمبر وشهداء الساحل الغربي ومختلف الجبهات من أبناء القوات المسلحة اليمنية من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من حرض، ميدي، صعدة، الجوف، مأرب، الضالع، البيضاء، تعز، الساحل الغربي.. كلنا هدفنا واحد هو استعادة الدولة واستعادة الجمهورية.. نريد أن نكون كالبنيان المرصوص ضد هذا الكيان الغاصب الكهنوتي المتخلف الذي يريد أن يعيدنا إلى عهود الظلام.

لقد عاشت أوروبا سابقاً هذه العهود في العصور الوسطى وسميت "عهود الظلام"، عندما كان يتحكم رجال الكنيسة في كل أمور الدولة.. لم يرَ الغرب النور إلا عندما تخلص من هذه السلطة الكهنوتية.

لقد تحرر شعبنا اليمني في ثورة الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر من الإمامة في الشمال والمستعمر في الجنوب.

ونحن نؤكد أننا مع مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ولن نتخلى عنها وسنذود عنها بدمائنا وأرواحنا.

نؤكد من خلالكم أيها الأبطال أننا في الساحل الغربي وحدة واحدة كالجسد الواحد بالقيادة المشتركة.. هنا نحقق الوحدة اليمنية في الساحل الغربي الكل يقاتل من جميع أصقاع اليمن من حضرموت حتى صعدة بالساحل الغربي.

و يأتي أحد المتقولين ليقول خذلونا .. خذلوا الوحدة.. خذل الوحدة من خذل دماج.. من خذل عمران.. من خذل الشهيد القشيبي.. من خذل صنعاء وهو الآن يخذل عدن.. الفشل لا يأتي إلا بالفشل.

كان لديهم الشهيد علي عبدالله صالح الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم، استشهد ثابتا على مبادئه مبادئ ثورة سبتمبر وأكتوبر التي كان أحد أبطالها.. لم يجدوا اليوم شماعة سوى أن يلقوا باللوم على فلان وعلان، بل بدأوا يهاجمون التحالف الذي أنقذهم والذي تدخل معهم بكل إمكانياته.. ساهموا معهم بدماء أبنائهم وكل إمكانياتهم سخروها للوقوف معهم ضد الكهنوت، لكنهم دائما يبحثون عن شماعة يعلقون عليها فشلهم.

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نحن هنا نؤكد شكرنا لدول التحالف ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الذين قدموا قوافل من الشهداء من خيرة أبنائهم ورجالهم في تراب هذا الوطن.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومن يجحد هذا المعروف لا يستحق أن يقف أحد معه.

نقول لكم أنتم الأبطال ونؤكد من خلالكم أن بوصلتنا هي قتال الحوثي لا نريد أن ننجر إلى معارك أخرى كما يدعون وكما يريدون عبر إعلامهم وأبواقهم بالحديث عن تعز وعن الحجرية واليوم عن شبوة.. قوات المقاومة الوطنية موجودة في الساحل الغربي وهدفها قتال الحوثي، هدفها تحرير تهامة مع أبناء تهامة، ومع تهامة سنتحرك إلى صنعاء وصعدة.. هذا هو هدفنا وهذه هي غايتنا.. بدل من أن يذهبوا لتحرير تعز في الحوبان وغيرها يعودون للخلف لقتال المحرر، فقط لأنه لا ينتمي إلى حزب معين.. الحزبية وسيلة وليست غاية.

نؤكد إننا هنا في الساحل الغربي لا نريد أن ننجر إلى قتال جانبي ولن نعود إلى الوراء ولن نذهب لتحرير المحرر.. هذه رسالة واضحة يفهمها القاصي والداني نحن وإخوتنا في العمالقة والمقاومة التهامية معروف أين هو هدفنا.. وأين هي بوصلتنا.. الحديدة.. قتال الحوثي .. والحديدة قادمة.. قادمة ولو طال ستوكهولم.

نؤكد من هنا حول اتفاقية السويد على المجتمع الدولي أن ينفذها وأن يجبر الحوثي على تنفيذ المفهوم العملياتي الأول، وعدم التملص بالتكتيكات المفتعلة كالانسحاب الأحادي.. هناك اتفاقات يجب أن تنفذ.. لن نصبر عليهم طويلاً، نحن نمد يدنا للسلام، لكن أيدينا على الزناد جاهزة.. خذلونا في ستوكهولم وكنا على أبواب الحديدة.. من خذل عمران ودماج وصنعاء خذلنا في ستوكهولم وذهب للتوقيع وكانت فترة أيام لتحرير الحديدة والتزمنا بهذه الاتفاقية مع أنهم يقولون إننا لا نعترف بالشرعية.. ولا يخضعون للشرعية.. شرعيتنا هي بنادقنا يا شباب.. هذه هي شرعيتنا.. شرعيتنا هو من يقاتل الحوثي.. من يستعيد كرامته. كلنا بجب أن نستعيد الشرعية.. الشرعية الحقيقية.. شرعية المؤسسات.. الشرعية الدستورية.. لا شرعية الكيانات وشرعية الأشخاص.. شرعية ترفض أن تتشارك مع من حرروا معها عدن ومن حرروا معها مختلف الجبهات في الساحل وفي غيره.

لم يقبلوا بالانتقالي.. ولم يقبلوا بالمؤتمر الشعبي العام.. ولم يقبلوا بمختلف القوى، كيف تريدون أن تنتصروا لهذا الوطن إن لم تكن رايتكم هي علم الجمهورية اليمنية ومبادئ الثورة والجمهورية.. نتمنى أن يكون الجميع يداً واحدة هدفنا واحد بعيداً عن التشرذمات والتقزمات.. بعيدا عن الأهداف والمشاريع الصغيرة.. نحن نقاتل تحت علم الجمهورية اليمنية ولاؤنا لله وللوطن لا لأشخاص ولا لأحزاب.

كلكم يا أبناء المقاومة الوطنية هنا من مختلف محافظات الجمهورية.. لا توجد تفرقة.. هنا تتجسد الشرعية فيكم هنا تتجسد الوحدة فيكم.. هنا علم الجمهورية اليمنية هو الوحيد الذي يرفع .

نريد لُحمة يمنية حقيقية.. كنا قد استبشرنا خيرا عندما عقد مجلس النواب وقالوا بأن هناك تحالفا وطنيا.. كانت أول وثيقة في هذا التحالف مهاجمة علي عبدالله صالح .. الشهيد.. شهيد .. مات .. مات الله يرحمه.. استشهد ثابتا على مبادئه.. أين هو هذا التحالف.. مات؟ لأنه ولد ميتا.. نريد تحالفا حقيقيا يضم كل أبناء اليمن تحت مظلة شرعية الدستور والقانون ومجلس النواب الشرعية الدستورية الحقيقية.. نريد إصلاح المؤسسات.. نريد إصلاح الشرعية لتكون على قلب رجل واحد تحت راية واحدة، مالم فاتركونا نقاتل.. اتركونا نخوض معركتنا هنا في الساحل الغربي.. بنادقنا لن توجه لغير الحوثي.. لا تفتعلوا لنا أزمات.

من يهاجمون التحالف اليوم إلى أين أنتم ذاهبون؟! من داخل دول التحالف تهاجمون التحالف.. استحوا.. من آواكم ومن حماكم ومن رعاكم ومن مولكم .. كلام مخزي.

كونوا على مبادئ وثوابت وطنية.. نحن هنا نشكر التحالف الذي ساعدنا، وأنشأنا هذه القوات وحاربنا لكنه لم يتدخل يوماً ويفرض علينا شيئا نقوله أو لا نقوله.. من أراد ان يلعن نفسه فليكذب.

نؤكد إننا على درب الشهداء سائرون.. ومرة أخرى نترحم على أرواحهم ونجدد العهد لهم .. ونقول إنَّا هنا في تهامة الخير سننطلق لتحرير كامل تهامة، ومنها إلى صنعاء وإلى صعدة بإذن الله، مالم يجنحوا للسلم.

نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رفاق السلاح.. ربنا يحميكم ويحفظكم وتنهون تدريباتكم وتنضمون إلى زملائكم.. وإنِّي أرى النصر في وجوهكم بإذن الله .

بالروح بالدم نفديك يا يمن .. تحيا الجمهورية اليمنية .. هذا هو شعارنا .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.