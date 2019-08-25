عاجل.. ظريف: التقيت ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع

نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًًا عن تصريحات وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، قوله بأنه التقي ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع.



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