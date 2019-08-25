”سانا“: فيديو الاستهداف الإسرائيلي لدمشق قديم ويعود لعام 2018

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت وكالة الأنباء السورية ”سانا“، أن مقطع الفيديو الذي نشره الاحتلال الإسرائيلي، على أنه لغارة إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية في بلدة عقربا قرب مطار دمشق الدولي، ”قديم ويعود لعام 2018“.
ونشر الصحافي الإسرائيلي شمعون آران، على حسابه الموثق في ”تويتر“ مقطع فيديو، قال إنه لغارة إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية في بلدة عقربا قرب مطار دمشق الدولي.
وأوضح آران في تغريدته أن الغارة جاءت ضد ”فيلق القدس الإيراني“ الذي خطط لإطلاق طائرات مسيرة مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
لكن وكالة ”سانا“ الرسمية شككت في مضمون الفيديو الإسرائيلي، وقالت إنه ”يأتي في سياق التضليل الإعلامي“، مشيرة إلى أن ”تاريخ الفيديو يعود إلى عدوان إسرائيلي سابق وقع في عام 2018“.
واعتبرت ”سانا“ أن ”هذا الفيديو القديم هو دليل على محاولة إعلام إسرائيل التغطية على فشل صواريخ العدوان بالوصول إلى أهدافها نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لها وإسقاطها“.
في المقابل، نشرت ”سانا“، مقطع فيديو لما قالت إنه تصدٍّ للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية، مواقع قرب مطار دمشق الدولي وبلدة عقربا والسيدة زينب، التي تقطنها غالبية شيعية جنوب العاصمة.
ولا تتجاوز مدة الفيديو السوري ”الرسمي“ الـ24 ثانية، كما أن المقطع يبدو مشوشًا ولا يظهر أي تفاصيل عن الكيفية التي واجه فيها سلاح الجو السوري الصواريخ الإسرائيلية، إلا أن هذه اللقطة السورية الرسمية هي محاولة لتأكيد أن ما نشرته مصادر إسرائيلية لا يعكس الحقيقة.
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