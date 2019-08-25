مليشيا الحشد الشعبي العراقية تعلن مقتل اثنين من عناصرها بغارات مجهولة

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قتل عنصران من ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، وأصيب آخر بجروح اليوم الأحد، بعد استهداف طائرتين دون طيار مجهولتين، مواقعهم على الحدود العراقية السورية غرب البلاد.



وأكدت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في بيانها مقتل "مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين دون طيار في قاطع عمليات الأنبار".

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وتابعت أن الطائرتين "مجهولتان" واستهدفتا نقطة ثابتة للحشد قرب الحدود العراقية السورية. وأدت الضربة أيضاً إلى احتراق عربتين.

ونشر الحشد عبر حسابه على تلغرام، صوراً تظهر عربات محترقة.

واللواء 45 تابع لميليشيا كتائب حزب الله في العراق، الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتأتي الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط بانفجارات في مخازن صواريخ للحشد الشعبي في العراق، وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحاً في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.