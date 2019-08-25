تعرف على توصيات مجلس الشوري السعودي لخريجات كليات التربية

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تعد أبرز مهام كليات التربية عالميًا، إعداد معلمي التعليم العام، وذلك عبر الأبحاث والدراسات وتعليم طرق التدريس والمناهج، وآليات التقويم، ونظريات علم النفس التربوي، ويستغرق الطالب في تلك الدراسة أربعة أعوام، وبعدها عامان الدبلوم التربوي، إذ يفترض أن يدرس جميع المواد التربوية والمسلكية، ويتدرب على التدريس في إحدى المدارس، ووفق هذا النظام يفتقد الطالب فرصة الربط بين مواد التخصص، والمواد التربوية، بفعل الفاصل الزمني بينهما، كما أن مهنة التدريس قد تتحول إلى الملاذ الأخير، لكل من لم يتمكن من الحصول على وظيفة في مجال تخصصه، ما يفقد بعض المنتسبين المهنية، والانتماء الحقيقي.



ضمن ما تشهده الجهات الحكومية من أنشطة تستهدف التواؤم مع "رؤية المملكة 2030 " تسعى وزارة التعليم إلى إعادة النظر في إعداد المعلم، حيث عقدت لهذا الغرض ورش عمل، وشكلت لجنة تطوير برامج إعداد المعلم، وقد أصدر وزير التعليم قراره رقم 67500 بتعليق أي تطوير، أو استحداث برامج في كلية التربية حتى تنتهي اللجنة من عملها، إلا أن وكيل وزارة التعليم استبق توصيات اللجنة، وأعلن أن كليات التربية ستتحول إلى كليات دراسات عليا، ماجستير، ودكتوراه، ودبلوم للتخصصات التي يحتاج إليها التعليم، كما نشرت "عكاظ".

الاستعجال في التصريح، وعدم الانتظار لمعرفة توصيات اللجنة المتخصصة ربما يشير إلى أن ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لغرض دراسة الموضوع لا يتفق مع ما تريده قيادة الوزارة، وفي هذا إحراق لنتائج دراسة اللجنة، ومن حق المهتمين بالموضوع التساؤل عن جدوى تشكيل اللجان إن كان لن يؤخذ بتوصياتها، إلا إذا كان القرار متخذا دون أي اعتبار للمنافع، والمضار المترتبة على التوجه الجديد في إعداد المعلم، حتى وإن كانت تحيط بجدواه الشكوك.

جودة التعليم هم يشترك فيه الجميع، وهدف يسعى إليه كل مخلص لوطنه، كما أن التواؤم مع "رؤية 2030" لا يتحقق من خلال نظام تربوي لا توازن بين إيجابياته وسلبياته، ويقارن بغيره من البرامج الأخرى. قد يعلل المتحمسون لنظام إعداد المعلم محل النقاش أن فنلندا تطبقه، ونظامها التعليمي من أفضل النظم، وهذا صحيح، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن سكان فنلندا أربعة ملايين، كما أن النمو السكاني فيها منخفض، ولا مجال لمقارنة المملكة بفنلندا، من حيث عدد السكان، ونسبة النمو السكاني.

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تَوالت توصيات مجلس الشورى لتكون التوصية الرابعة لوزارة التعليم، وذلك لإنهاء ملف خريجات كليات المجتمع؛ حيث كان آخرها في جلسة المجلس، أمس، وقدّمتها عضو مجلس الشورى الدكتورة فوزية أبا الخيل؛ التي أوصت "التعليم" بإيجاد دراسة لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع في القطاعين العام والخاص.

وتُعد توصية "الشورى" الأخيرة الرابعة التي تَعاقبَ على مثلها 5 وزراء للتعليم دون استجابةٍ لتلك التوصيات، أو إعلان بوادر أمل للخريجين والخريجات بدراسة وضعهم وحصر أعدادهم، لاسيما أن كليات المجتمع التي أُسِّست عام 1424هـ، بـ 14 كلية فقط، قبل أن تصل إلى 24 كلية بمختلف مناطق المملكة.

"نُهى العتيبي"؛ خريجة كلية مجتمع، تروي لـ "سبق" قصة استبعادها الأيام الماضية من وظيفة مدنية بأحد القطاعات العسكرية بسبب عدم الاعتراف بمؤهلها؛ على الرغم من كونها خريجة بتقدير امتياز، ما يُعيد اللوم مجدداً على وزارة التعليم وعن الخريجين والخريجات الذين تخرّجوا في كلياتها قبل 15 عاماً، ويستمر تقاذف المسؤولية بين "التعليم" و"الخدمة المدنية".

"نُهى" قالت: "تقدّمت على وظيفة مدنية بأحد القطاعات العسكرية، وتحديداً على المرتبة الخامسة، واستبشرت خيراً بإنهاء معاناة البطالة الطويل، وذلك بعد ظهور اسمي ضمن المقبولين والمقبولات مبدئياً، وتلقيت اتصالات الأهل والصديقات ومباركتهم لي بهذا الحلم الذي طال انتظاره، واستعددت باكراً لمراجعة فرع الخدمة المدنية بحائل للمطابقة، ولكن كانت الصدمة القاسية عندما اعتذروا عن إكمال المطابقة باعتبار أن مؤهلي غير مُصنّف، على الرغم من كوني قُبلت مبدئياً واطّلعوا على مؤهلي في أثناء الفرز".

وختمت: "هل أصبحنا غُرباء في أوطاننا؟ هل نتحمّل أخطاء قرارات ارتجالية لإنشاء كليات بلا مزايا أو حوافز أو مكافآت، ونُصبر على ذلك ونعيش ألم البطالة سنوات ليست بالقليلة، هل سينتشلنا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ ويُصبح فأل خيرٍ لا تنساه الخريجات؟".

وشاركتها المتحدثة الرسمية باسم الخريجات "أسماء الشمري"؛ قائلة: "بعض الخريجات وصلت أعمارهن إلى 38 عاماً، وهُنَ ينتظرنَ حلماً طال انتظاره، وعلى الرغم من توالي توصيات أعضاء مجلس الشورى، إلا أن صمت وزارة التعليم غير معقول ولا مقبول، ونُطالب بإيجاد حلولٍ عاجلةٍ لإغلاق هذا الملف الذي تتحمّله الوزارة بأكمله".

وقالت الخريجة "فهيدة الشمري": "لا يزال لدينا بصيص أمل، وكل الأمنيات بوقوف الأب الوزير آل الشيخ؛ مع بناته وأخواته، فبداية توليه زمام الوزارة تدعونا إلى التفاؤل عن كونه لن يقف مكتوفي الأيدي أمام ظلمٍ كبير امتدت أعوامه إلى 15 عاماً من الحِرمان".

يُشار إلى عضو مجلس الشورى الدكتورة "سلطانة البديوي"؛ كانت قد ساندت خريجي وخريجات كليات المجتمع قبل 4 أشهر من الآن، وطالبت في توصيتها بتضمين مؤهل "دبلوم كلية المجتمع" لدليل التصنيف الوظيفي الذي سبق أن أصدرته الوزارة، ولم يتضمنه المؤهل الخاص بـ "كليات المجتمع" لبعض الوظائف المناسبة لتخصصاتهم، وتَتجه الأنظار نحو وزارة التعليم.. ويبقى السؤال: "هل تتفاعل مع توصيات (الشورى) الأربع.. وتُغلق ملف كليات المجتمع؟".