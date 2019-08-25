ترمب: لم نفوض ماكرون للحديث مع طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يكون قد صادق على قرار صادر عن مجموعة السبع بتفويض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث مع إيران باسم المجموعة، إلا أنه لفت إلى أنه لا يعارض فكرة التواصل.

وقال خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «لا يمكننا أن نمنع الناس من الحديث. إذا ما كانوا يريدون الحديث فبإمكانهم ذلك»، وأضاف أنه يدعم أي تواصل يقوم به ماكرون بهدف تهدئة التوترات، مشيرا إلى أن آبي يسعى أيضا للتواصل مع إيران.