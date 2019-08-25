رسالة كيم تطمئن الرئيس الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه «غير سعيد» من الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وقال ترمب للصحفيين «إنني غير سعيد من ذلك، لكن مرة أخرى هو لا ينتهك اتفاقا»، وأضاف أنه تلقى «خطابا جيدا للغاية» من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون الأسبوع الماضي.

وتابع ترمب «أعتقد في النهاية سوف يقوم بالشيء الصحيح. سنرى. ربما لا. ربما. لكن أعتقد أنه سيفعل الشيء الصحيح».

وكانت كوريا الشمالية بدأت سلسلة جديدة من الاختبارات الصاروخية في الأشهر الأخيرة، كان آخرها أمس الأول، عندما أسقطت صاروخين قبالة ساحلها الشرقي. وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أحدث اختبار، وهو سابع محاولة من نوعها خلال أقل من شهر.