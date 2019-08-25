تحرك سعودي إماراتي لإنقاذ اليمنيين من المجاعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحركت السعودية واليمن لإنقاذ أكثر من 10 ملايين يمني من المجاعة، عرض الجانبان أمس مبادرة «الوصول إلى اليمن» التي نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في حضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالإمارات سلطان الشامسي، وممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ريني نيجينهوس، وعدد من المنظمات الأممية والإنسانية الدولية الشريكة في فندق ماريوت الرياض.

وقدم الدكتور الربيعة عرضا موثقاً للانتهاكات والتجاوزات الحوثية على مقدرات الشعب اليمني، مؤكدا أنها لا تتورع في ارتكاب شتى المخالفات التي تتناقض مع القوانين الإنسانية والدولية لتحقيق مآربها الخاصة في سبيل بقائها في السلطة وتكريس ثروات الشعب اليمني لتعزيز قدراتها العسكرية على حساب لقمة عيش المواطنين اليمنيين.

وتطرق لآليات تنفيذ المبادرة عبر دعم المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات بمراقبين متخصصين حياديين، واستخدام جميع الموانئ والمنافذ اليمنية والسعودية المخصصة لإيصال المساعدات الإنسانية، وقيام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) برفع تقارير تقييم شهرية عن وصول المساعدات لمستحقيها.

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وبين أن المبادرة تدعو إلى إعلان الانتهاكات التي تحدث بما يضمن اطلاع المجتمع الدولي عليها، وتشيد باللامركزية التي بدأت في انتهاجها المنظمات الأممية في اليمن.

من جانبه أفاد سلطان الشامسي بأن الانتهاكات الحوثية موثقة حتى بعد اتفاقية ستوكهولم قامت الميلشيات بـ 6,000 انتهاك، وقبل يومين قامت المليشيات بانتهاك آخر الذي تم إدانته من قبل المنظمات الدولية، مشيدا بقرار المنظمات الأممية وبرنامج الأغذية العالمي على تعليق المساعدات في صنعاء ومناطق أخرى.

من جهته شكر ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ريني نيجينهوس المملكة والإمارات على كرمهما والمشاركة في دعم الشعب اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية، وقال: «إننا نعمل في أكبر أزمة إنسانية في العالم فهناك 10 ملايين شخص في اليمن على بعد خطوة من المجاعة وانتشار وباء الكوليرا في 90% من مديريات اليمن، فضلا عن وجود 3 ملايين نازح وأكثر من 5 ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في 75 مديرية يصعب

الوصول لها.

تصريحات الربيعة في المؤتمر الصحفي: