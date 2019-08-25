التحالف يضرب بؤر الإرهاب ويسقط طائرة مسيرة حوثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما كرر التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية عزمه على ضرب كل بؤر الشر والإرهاب في اليمن، عبرت الميليشيات الحوثية الإرهابية عن يأسها وإحباطها بإطلاق طائرة مسيرة بدون طيار نحو الأعيان المدنية بخميس مشيط، جاء مصيرها السقوط مثل غيرها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل بفضل الله، وأن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.