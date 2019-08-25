تعزيزات عسكرية ومعارك طاحنة في شبوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - شبوة، عدن

تشهد الضواحي الجنوبية لمدينة عتق بمحافظة شبوة معارك متقطعة بين قوات الشرعية اليمنية وقوات النخبة والحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب وصول تعزيزات عسكرية للطرفين. وشنت قوات النخبة والحزام الأمني هجوما مضادا ظهر أمس، في محاولة للتسلل إلى المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين، واشتبكت مع قوات الجيش في قرن الظبية بمفرق عرماء بضاحية مدينة عتق.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان القوات الحكومية إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة عتق وكل الطرق المؤدية إليها، وتأمين خطوط الإمداد من مأرب ووادي حضرموت، والسيطرة على أربعة معسكرات كانت تتمركز فيها قوات «النخبة الشبوانية» الموالية للمجلس الانتقالي في محيط مدينة عتق.

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وتواصل قوات الشرعية الزحف صوب مفرق مديرية الصعيد جنوب عتق على الطريق الرابط بين محافظة أبين ومديرية حبان في شبوة، عقب تمكنها من السيطرة على عدد من النقاط العسكرية جنوب عتق على الطريق المؤدي إلى معسكر «العلم نقطة».

وفي السياق، أكد مصدر محلي أن تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للمجلس الانتقالي وصلت إلى منطقة النقبة في مديرية الصعيد جنوب مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، قادمة من عدن ولحج، وأوضحت المصادر أن هذه التعزيزات تتكون من 3 ألوية مدججة بالأسلحة الثقيلة بقيادة العميد صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج، وذلك لتعزيز ما يسمى بـ»النخبة الشبوانية» التابعة للانتقالي وإعادة ترتيب صفوفها استعدادا لمهاجمة المدينة، كما ذكر شهود عيان أن تعزيزات عسكرية قادمة من عدن كانت وصلت إلى بلدة شقرة الساحلية شرق محافظة أبين في طريقها إلى شبوة.

وبحسب الشهود، فإن 32 مدرعة وعربة عسكرية مزودة بأسلحة الدوشكا شوهدت في طريقها بمنطقة المحفد شمال أبين متجهة نحو مدينة عتق، وقال مصدر محلي إن «هذه الدفعة من التعزيزات العسكرية تعد الثانية التي تتجه نحو محافظة شبوة بعدما أرسل اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي لقوات مماثلة عقب إصداره بيانا تضمن استعداده للمشاركة في المعارك ضد القوات الحكومية في شبوة».

مشاهدات يمنية