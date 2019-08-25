الطفلة ريماس تتصدر انتهاكات الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الأسبوعي أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 258 انتهاكا في مناطق سيطرتها خلال الأسبوع الماضي فقط.

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وسجل فريق الرصد الميداني للشبكة 11 حالة قتل، منها 5 نتيجة قصف مناطق مأهولة بالسكان، وحالتان في محافظة تعز بمنطقة النشمة، وثلاث حالات في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إضافة إلى 3 حالات قتل نتيجة أعمال القنص، وحالتين جراء انفجار ألغام زرعتها الميليشيات في الطرق العامة، إضافة إلى حالة قتل للطفلة ريماس عبدالسلام نعمان القادري البالغة 6 سنوات والتمثيل بجثتها، وتقييد الحالة ضد مجهول في مديرية جبلة عزلة الشراعي محافظة إب.

ووثق الفريق 18 إصابة لمواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء، منها 9 حالات إصابة نتيجة أعمال القصف العشوائي على المناطق الآهلة بالسكان، بمحافظة الحديدة وتعز ومنطقة مريس شمال الضالع، و3 حالات إصابة نتيجة زراعة الألغام الأرضية، و4 حالات نتيجة إطلاق الرصاص الحي، و2 نتيجة أعمال القنص، كما سجلت 3 حالات إعاقة دائمة وبتر أطراف، بينها حالة الطفل أحمد مثنى عبدالقوي الحقب، 12 عاما، نتيجة المقذوفات الحوثية والألغام الأرضية.

ووثقت عمليات قصف وتدمير للمناطق المأهولة بالسكان، منها ثلاث مناطق في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، ومنطقة واحدة في مريس شمال محافظة الضالع، ومنطقة واحدة في محافظة الجوف. وسجل الفريق تهجير 75 أسرة خلال الفترة الزمنية للتقرير نتيجة أعمال القصف العشوائي والمكثف على هذه الأحياء، إضافة إلى زراعة الألغام بشكل مفرط.