حمدوك: الظروف مواتية لتحقيق السلام في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الخرطوم
قال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد أن الظروف مواتية الآن لتحقيق السلام في السودان، مبينا أن الجبهة الثورية جزء أصيل من ثورة 19 ديسمبر.
وأوضح حمدوك في حوار له مع قناة النيل الأزرق السودانية أن الأجواء مهيأة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وخلق سلام مستدام، وقال إن من أولى أولويات الحكومة تشكيل مفوضية السلام حتى تعمل على تحقيق هذا المطلب الذي يهم كل جماهير الشعب السوداني، بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد من خلال بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمنح، وأشار إلى أن قبوله بالمنصب جاء استجابة لنداء الوطن للمساهمة مع الشعب في العبور بالبلاد إلى بر الأمان وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي.
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