الأزهر يدين هجوم «داعش» الإرهابي على ملعب كرة قدم بـ"كركوك"

أحمد أبوعقيل

يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، اليوم الأحد، ما أسفر عن وقوع ٦ قتلى على الأقل وإصابة ١٠ آخرين.

Advertisements

وقتل وأصيب نحو 15 مواطنا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابى على ملعب لكرة القدم فى محافظة كركوك.

ويؤكد الأزهر على أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم الذي يتنافى مع كآفة المبادئ الإنسانية والإسلامية، والذي أدى لمقتل وإصابة الكثير من المدنيين والأطفال الأبرياء، يبرهن على ضعف تلك الجماعات الظلامية المارقة، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام.

ويتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله ـسبحانه- أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للإعلام ، أن تنظيم داعش الإرهابية أقدمت على عمل إجرامي بعد أن قامت بإطلاق النار بواسطة قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق بكركوك، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين.