القوات المسلحة اليمنية: عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي بأكبر عملية للقوة الصاروخية بجيزان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن "سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي في أكبر عملية للقوة الصاروخية بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى"، مشيرة الى انه "تم إطلاق 10 صواريخ بدر1 الباليستية على مرابض الطائرات الحربية والاباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية بجيزان".
وشددت القوات المسلحة على أن "عملية القصف الواسعة بالصواريخ الباليستية على جيزان أتت ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر"ـ متوعدة ""النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر فى عدوانه وحصاره".
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