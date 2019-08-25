وسائل إعلام اسرائيلية: إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

افادت وسائل إعلام اسرائيلية عن "إطلاق 4 ​صواريخ​ من ​قطاع غزة​ باتجاه ​إسرائيل​"، مشيرة الى ان "صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة".

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