أجرى وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، معتبراً أن الغارات الجوية الإسرائيلية في ​سوريا​ "دفاع عن النفس". وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تقدم الدعم الصريح لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع تلك التهديدات الناشئة عن ​الحرس الثوري الإيراني​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو أكد لنتانياهو دعم واشنطن لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها من خطر الحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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