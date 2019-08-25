أكدت ​الرئاسة الفرنسية​ أن "المحادثات مع وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ايجابية وستتواصل في بياريتس".

من جهته أكد ظريف أنه التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع، مشيرا الى ان "الطريق أمامنا صعب لكنه يستحق المحاولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفرنسية: المحادثات مع ظريف ايجابية وستتواصل في بياريتس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.