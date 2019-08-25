التحالف: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​، بحسب ما ذكرت قناة العربية، "اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية"، مشيرة إلى أن الصواريخ التي دمرت أطلقت من صعدة لإستهداف المدنيين في جازان.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت عن "سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي في أكبر عملية للقوة الصاروخية بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى"، مشيرة الى انه "تم إطلاق 10 صواريخ بدر1 الباليستية على مرابض الطائرات الحربية والاباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية بجيزان".

وشددت القوات المسلحة على أن "عملية القصف الواسعة بالصواريخ الباليستية على جيزان أتت ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر"ـ متوعدة ""النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر فى عدوانه وحصاره".