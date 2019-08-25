جريصاتي: أزمة النفايات ليست بسيطة وهناك مسؤولية على الحكومات السابقة

أكد وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، في حديث تلفزيوني، أن ​أزمة النفايات​ في الشوارع ليست بسيطة، لافتاً إلى أن كل الحكومات السابقة مسؤولة عن الواقع الحالي، مشيراً إلى أن ​وزارة البيئة​ قدمت خارطة طريق واضحة للعام 2030، معتبراً أنه يجب أن تدرس بشكل جدي.

وشدد الوزير جريصاتي على أنه لا يمكن الحصول على إجماع حول أي خطة، لافتاً إلى أنه لذلك تم تقديم حوافز للمناطق التي تستقبل أي حل، مؤكداً أزمة الشمال على طريق الحل، مشيراً إلى أنه في نهاية المطاف الدولة يجب أن تفرض الحل.

وأشار الوزير جريصاتي إلى أن من يعارض عليه أن يقدم البديل، موضحاً أن الحل البديل يجب أن يكون واقعياً لا عرسال ولا السلسلة الشرقية، لأن المطلوب الوصول إلى حل منطقي.