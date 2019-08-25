فرعون: وقوع الطائرة المسيرة الاسرائيلية حادثة خطيرة

اعتبر الوزير والنائب السابق ​ميشال فرعون​، في بيان، ان "وقوع الطائرة المسيرة الإسرائيلية حادثة خطيرة وانتهاك فاضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، مما يستدعي موقفا موحدا من الدولة اللبنانية، والطلب من المرجعيات الدولية ومن مجلس الأمن التحرك السريع".



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