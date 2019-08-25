أبو الغيط أكد للحريري تضامن الجامعة العربية مع لبنان بهذا الظرف الدقيق

أكد أمين عام ​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، تضامن الجامعة مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

وأشار إلى أن الجامعة تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، وتدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وبالأخص في المجال الجوي، والتي وقع آخرها مساء أمس بالعاصمة بيروت.

وأوضح أن الجامعة تأمل أن تلتزم كافة القوى المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس، بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة.