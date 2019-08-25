فتفت: ندين الخروقات والاعتداءات الصهيونية المتكررة على السيادة اللبنانية

دان النائب ​سامي فتفت​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "الخروقات والاعتداءات الصهيونية المتكررة على السيادة اللبنانية"، مؤكدا انه "بوحدتنا الداخلية وبسط سلطة ​الدولة​ تتم حماية الأراضي اللبنانية من الأطماع الخارجية ومنع الفتن الداخلية".

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