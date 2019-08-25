LBC: اللقاء الوطني المالي والاقتصادي حدد موعده الاسبوع الاول من ايلول

علمت قناة "LBC" أن "​اللقاء الوطني​ المالي والاقتصادي الذي سيعقده ​رئيس الجمهورية​ حدد موعده الاسبوع الاول من ايلول، وبدأ توجيه الدعوات لرؤساء ​الكتل النيابية​ والاحزاب للمشاركة فيه".

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