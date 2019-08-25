منصور بطيش: الحكومة لن تكون محرجة بالرد على العدوان الإسرائيلي

شدد وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​، في حديث تلفزيوني، على أن الحكومة لن تكون محرجة بالرد على ​العدوان الإسرائيلي​ بل ستكون محرجة ان لم تحم شعبها، مشيراً إلى أن ما حصل ليلة أمس يؤكد كلام رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بالنسبة إلى الإستراتيجية الدفاعية.

ولفت بطيش إلى أن موضوع الإستراتيجية الدفاعية سيطرح لكن الظروف تغيرت، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية قائد سابق للجيش وهو الأدرى بالوقت المناسب بالتفاهم مع باقي الأفرقاء، سائلاً: "هل من يطرح السؤال حول قرار الحرب والسلم يريد أن يبقى هذا القرار بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​؟"، قائلاً: "نحن في حكومة وحدة وطنية والدولة اللبنانية وشعبها مقاومة".