شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": 4072 خريجا من مركز التدريب والدراسات الإعلامية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح الصالحى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تخرج من مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس حتى الآن 4072 خريجا، موضحا أن المركز يوفر للمتدربين الدراسات النظرية والعلمية المتقدمة فى مجال الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة .

وأضاف صالح الصالحى، خلال كلمه له فى افتتاح الدورة الـ 44 للإذاعيين الأفارقة، أن المركز يقوم بتوفير الرعاية الصحية للمتدربين وإعداد الزيارات السياحية والترفيهية لإطلاعهم على الحضارة المصرية القديمة والحديثة.

شهد مركز التدريب والدراسات الإعلامية، التابع للمجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأحد، حفل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة والأربعين للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، والتى تقام بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات والدراسات الإعلامية بالدور التاسع بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

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يشارك بالدورة 13 دارسا إفريقيًا وهم جنوب السودان، سيراليون ،مالاوى، ليبيريا ،موزمبيق، نيجيريا، بتسوانا، الكاميرون، رواندا، كينيا، اوغندا، وتستمر الدورة لمدة سبع أسابيع ويتولى التدريب كبار الإعلاميين والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعات.