شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف فى 4 معلومات علي أبرز مشروعات إنتاج البترول وفقا لخطة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمن خطة قطاع البترول العام الجارى 2019/2020، عدد من المشروعات التي تهدف إلي توفير الاحتياجات الرئيسية لمتطلبات التنمية جنباً إلي جانب مواجهة الطلب المتزايد علي المنتجات البترولية.

وتأتي أبرز المشروعات الجارى العمل عليها خلال العام الجديد، فيما يخص إنتاج الزيت الخام، في ضوء التقرير المقدم من الحكومة إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التي يرأسها المهندس طلعت السويدي، مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد.

ونستعرض علي النحو التالي أبرز المشروعات المستهدفة في إنتاج الزيت الخام علي النحو الاتي :

1- مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقة مسطرد.

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2- إنشاء وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد بشركة إنريك.

3- استكمال خط النوبارية / ميت نما (قليوب)

4- استكمال انشاء خط جمصة / فينوسا بمحافظة دمياط.

و من المتوقع أن يصل الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات العام الجاري 2019/2020 – حسب التقرير الحكومي، إلي 34.6 مليون طن / السنة، مقابل 32.8 مليون طن / السنة العام السابق بزيادة قدرها 1.8 طن سنويا ، و30 طن /السنة عام 2017/2018، تنقسم بواقع 595 ألف برميل / يوم العام الجاري للزيت الخام، مقابل 581 ألف برميل / يوم بالعام السابق، بزيادة قدرها 14 ألف برميل / يوم.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة قد أوصت في تقريرها بسرعة تحصيل مستحقات البترول لدي قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الإنتاجي والاقتصادي والمساهمة في دعم الموازنة وسد العجز، ومواجهة إلتزاماتة المالية علي أكمل وجه،و ضرورة توفير كمية كافة من الوقود السائل (مازوت) و(سولار) لإمداد محطات الكهرباء بها، وزيادة قيمة الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال البحث والاستشكاف، وتطوير معامل التكرير والبنية الاساسية للنقل والتوزيع.