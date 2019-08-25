شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى : قانون المعاشات الجديد سيكون بداية حقيقة لإصلاح نظام التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جمال عقبي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيكون بداية حقيقة لإصلاح نظام التأمينات، وسيعيد أموال المعاشات لأول مرة منذ سنوات طويلة، بعد أن وضعت الحكومة جدولة واضحة بالقانون لسدادها خلال 50 عاما بمعدل 160.5% سنويا بفائدة 5.7% مركبة.

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وأضاف عقبي، في تصريح له،أن أصحاب المعاشات سيشعرون بالمستقبل القريب بنتائج وثمار هذا القانون، خصوصا انه وضع نظام جديد بأن يكون الحد الأدنى للمعاش يناسب مستوي المعيشة بربطه بالتضخم، علاوة علي وضع ألية قانونية لضمان زيادته سنويا بعد أن كان هذا الأمر يتم بشكل تقديري من الدولة.

ولفت عقبي، إلي أن التحدي الحقيقي للتأمينات في المستقبل هو استثمارها وضمان استدامتها المالية علي المدي الطويل، لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، من خلال الاستفادة بشكل جيد من أموالهم ، مشيرا الى أن الأموال سيتم استثمار 75% بأذون الخزانة العامة كاستثمار أمن، بينما سيتم استغلال باقي الأموال في أنشطة أخري .