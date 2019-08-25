شكرا لقرائتكم خبر عن عصام فرج يتفقد مقر "الأعلى للإعلام" فى أول يوم عمل له بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عصام الدين فرج الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، مقر المجلس ومقر اللجان فى أول يوم من توليه مهامه الجديدة، وذلك عقب اختياره أمينا عاما للمجلس بعد القبض على أحمد سليم لاتهامه فى الحصول على رشوة.

كما تفقد عصام فرج مقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية برفقة صالح الصالحى رئيس لجنة التدريب بالمجلس .

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وكان الدكتور عصام فرج حرص على المشاركة فى الاجتماع الذى يعقده الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهيئة مكتب المجلس لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة قد وافقت على قبول استقالة الدكتور عصام الدين فرج بعد ترشيحه كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام، ووجهت له الشكر على جهوده طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق فى عمله الجديد.

يذكر أن الدكتور عصام فرج تم تعيينه وكيلا للهيئة الوطنية للصحافة ووكيل الوزارة بالمجلس الأعلى للصحافة وأستاذ بأقسام الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية وعضو شعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأةوعضو لجنة الثقافة والإعلام بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومدير المكتب الفني بالمجلس الأعلى للصحافة منذ إنشائه عام 1981، وأمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة منذ عام 1990