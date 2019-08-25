شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة برلمانى لحظر استيراد وتداول السجائر الإلكترونية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية.

وقالت النائبة، إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، كما أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن السجائر الإلكترونية ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعى الشركات المصنعة لها، وأنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجائر العادية.

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وأوضحت أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون فى الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبى على المخ، وتتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، وتتسبب فى ضعف حركة الأهداب الموجودة فى الخصيتين عند الرجال، ما يسبب عقم وضعف القدرة الجنسية.

وأضافت عضو البرلمان أنه مع انتشار ظاهرة السجائر الإلكترونية فى مصر بشكل كبير لاسيما بين الشباب، أصبح الخطر وشيك ويقترب من شبابنا بل وأطفالنا فى بعض الأحيان.

وطالبت أمال رزق الله وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد هذه السجائر، كما طالبت بإحكام القبضة على المحال التى تبيع هذه السجائر والتى أصبحت منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ.