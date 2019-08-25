شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": قارة أفريقيا من أغنى القارات فى العالم بثرواتها ومواردها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن قارة افريقيا تعد من أغنى القارات فى العالم بثرواتها ومواردها، لكن سكانها أكثر من يعانون فى العالم أجمع.

وأضافت هدى زكريا خلال كلمه لها فى افتتاح الدورة ال 44 للإذاعيين الأفارقة، أن مصر على مر التاريخ تأخذنا إلى افريقيا فعشقناها وعشقتنا.

وشددت عضو المجلس على أهمية عودة مصر إلى دورها ومكانتها فى أفريقيا من جديد بعد أن فقدته فى أعقاب عام 1994.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدأ اليوم الأحد، فعاليات العام التدريبى الجديد للدورة الأساسية رقم 44، والتى ينظمها المجلس للإذاعيين الأفارقة، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

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يشارك فى الدورة 30 إعلاميا يمثلون 13 دولة أفريقية، حيث تعد هذه الدورة الخامسة، منذ تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتستمر الدورة لمدة 6 أسابيع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرج، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصالح الصالحى، والدكتورة هدى زكريا عضوى المجلس .

ووجه صالح الصالحى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة للاعلاميين الأفارقة، قائلا: "عليكم دور مهم خلال المرحلة القادمة من أجل مكاسب النضال التى شهدتها القارة و من أجل مكافحة الإرهاب، على الاعلام أن يقود قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة، لن تتقاعسوا عن دوركم من أجل أفريقيا".