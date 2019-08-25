محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، وتبع ذلك سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات سديروت وشاعر هنيغف.
وظهر مستوطنون في مقاطع فيديو في حالة رعب وهلع شديد بعد دوي الصافرات وسماع أصوات الانفجارات.
وظهر في مقاطع أخرى صواريخ في سماء المستوطنات المحاذية لغزة، لما يبدو أنها محاولات من منظومة القبة الحديدة إسقاط الصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط هروب وهلع المستوطنين.. إطلاق 3 صواريخ من غزة نحو دولة الاحتلال (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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