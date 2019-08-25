وسط هروب وهلع المستوطنين.. إطلاق 3 صواريخ من غزة نحو دولة الاحتلال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، وتبع ذلك سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات سديروت وشاعر هنيغف.

وظهر مستوطنون في مقاطع فيديو في حالة رعب وهلع شديد بعد دوي الصافرات وسماع أصوات الانفجارات.

وظهر في مقاطع أخرى صواريخ في سماء المستوطنات المحاذية لغزة، لما يبدو أنها محاولات من منظومة القبة الحديدة إسقاط الصواريخ.