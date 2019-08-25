صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام عبرية، دوي صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت، وشاعر هنيغف، في قطاع غزة.

ولم تذكر الصحف العبرية حتى اللحظة أي تفاصيل عن أسباب إنطلاق صافرات الإنذار.