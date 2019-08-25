نائب جمهوري سابق يعلن ترشحه أمام ترامب في الانتخابات التمهيدية

أعلن اليوم الأحد، عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي عن خوض الانتخابات التمهيدية ضد الرئيس دونالد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة، قائلا إن الناخبين الجمهوريين في حاجة إلى بديل.
وأعلن جو وولش، وهو مقدم برامج حوارية إذاعية، عن نيته عبر شبكة "أيه بي سي نيوز"
وقال وولش: "أعتزم المنافسة على الرئاسة ... سأنافس لأن (ترامب) غير كفء. والبعض يحتاج إلى دفعة وهناك حاجة لوجود بديل. البلاد مريضة بالحالة المزاجية ونوبات الغضب لهذا الراجل. إنه طفل".
كان وولش قد امتطى موجة انشقاق الناخبين في انتخابات الكونجرسعام 2010، كمؤيد لحركة حزب الشاب التي أحدثت هزة للحزب الجمهوري بمطالب بخفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي. ومثل لفترة واحدة مقاطعة في ولاية إيلينوي.
يواجه وولش صعوبة كبيرة في مواجهة رئيس حالي يتمتع بدرجة عالية من التأييد داخل الحزب الجمهوري. لكنه قال إنه يشعر بأنه مضطر لخوض الانتخابات بشكل جزئي لأنه "ساعد في صناعة ترامب".
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