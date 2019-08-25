الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم واسع جنوب غربي السعودية

أعلنت "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسير التابع لها، نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك

خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية ، بعدد من طائرات "قاصف 2K".

وأفاد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، بأن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد، تأتي في إطار الرد على التحالف العربي وحصاره المستمر للشعب اليمني.