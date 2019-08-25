إطلاق الرصاص الحي لأول مرة في مظاهرات هونج كونج

أطلق شرطي في هونج كونج، اليوم الأحد، الرصاص الحي من سلاحه، ما يعتبر سابقة في المظاهرات التي تستمر منذ ثلاثة أشهر.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط شرطة في هونج كونج قوله، إن "مافهمته هو أن زميلا أطلق لتوه الرصاص الحي من سلاحه... والذي أطلق شرطي يرتدي زيه الرسمي".
ولم يوضح ضابط الشرطة ما إذا كان إطلاق النار استهدفشخصا أو جهة محددة.
وجاءت تصريحات الضابط في الوقت الذي تشهد فيه منطقة تسوين وان (10 كلم عن مركز المدينة) اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة.
وتعيش هونغ كونغ أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، فمنذ أسابيع ينظم متظاهرون مطالبون بالديمقراطية تجمعات تخللتها مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
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