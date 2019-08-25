مسئول أردني يتوعد بمحاسبة مطلقي النار على عناصر الأمن في مدينة الرمثا

توعد وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، بمحاسبة من يحاول الاصطياد بالمياه العكرة عبر تهويل أحداث في مدينة الرمثا، مضيفًا أن هؤلاء أشخاص معروفون لأجهزة الأمن، ومعروفة أهدافهم.

وأضاف في اتصال هاتفي لإذاعة

الأمن العام الأردنية "أمن إف إم"، اليوم الأحد، أن الأردن "دولة قانون ولن نجامل به، ولن نتهاون في تطبيقه وفي أداء الواجب تجاه الوطن ومواطنيه، ولن نتراجع عن حماية القانون وتطبيقه".

وشدد على أن "الأشخاص الذي استخدموا الأسلحة الأتوماتيكية وقاموا بالاعتداء على رجال الأمن العام لا يمثلون الرمثا وأهلها، وقد تجاوزوا على الأصول وحب الوطن والقانون بتعرضهم واعتدائهم على الأجهزة الأمنية ورجال الجمارك والدفاع المدني".