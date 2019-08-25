الرئيس المصري يؤكد على أهمية مكافحة الفساد على الصعيد الدولي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، في كلمته بقمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي، لما تسببه تلك الظاهرة من استنزاف للموارد وهدر للجهود التنموية، وتأثيرها سلباً على الكفاءة الاقتصادية وبيئة الاستثمار بشكل عام.

وشدد السيسي على أن هذا دفع قادة القارة لبذل جهود مكثفة لمواجهة تلك الآفة، وقد انعكس ذلك في عقد "المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد"، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في يونيو 2019، معتمداً عدداً من التوصيات ذات الصلة على مستوى القارة التي "ينبغي أن يتم استكمالها بأطر تُلزم البنوك التجارية الدولية، بإعادة الأرصدة الناجمة عن ممارسات غير مشروعة والمودعة لديها، إلى الدول الأفريقية، من خلال تطبيق معايير عملية وواقعية، بدلاً من اشتراط إجراءات يستحيل الوفاء بها".

وقال الرئيس المصري الذي تحدث ممثلاً "الاتحاد الأفريقي"، إن "الوضع في ليبيا من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص، لافتاً إلى أن تفاقم الأوضاع في ليبيا أثّر على أمن واستقرار مواطنيها ودول الجوار جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة، ما يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده".

وتابع أن "الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي".

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وأضاف أن "الحديث عن النهوض بأفريقيا، ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لاسيما على جهود التنمية، وهو ما يجب أن يستتبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها. وكل ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ".

وأكد السيسي في كلمته أن دولنا الأفريقية تمتلك فرصاً واعدة وإمكانات متنوعة تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي، فلدينا أسواق كبيرة وموارد بشرية غنية وغيرها من العناصر الجاذبة، لعل أهمها جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية من خلال تنفيذ المشروعات القارية ومشروعات الطاقة بكافة صورها، بهدف تحقيق التكامل الإقليمي والاندماج القاري".

وقال السيسي إن "التحول الرقمي وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، يعدّ من أهم محفزات النمو الاقتصادي، ولذلك نعول على شركائنا في المجموعة ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز قدرات القارة في هذا المجال، وصولاً لحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا، وفي مقدمتها البطالة، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الشباب الأفريقي المنضم إلى سوق العمل سنوياً".