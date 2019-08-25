كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 أشخاص بينهم رضيع في تحطم طائرة بسويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن ثلاثة أشخاص من بينهم رضيع لقو مصرعهم صباح اليوم، الأحد، بعد تحطم طائرة سياحية صغيرة في جبال الألب السويسرية، وفق ما نقلته الشرطة المحلية.

كانت قد أقلعت الطائرة صباح اليوم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، من مطار بمقاطعة "فو" باتجاه إيطاليا، لكنها تحطمت بعد ساعة ونصف من إقلاعها في منطقة قريبة من ممر "سامبلون" الجبلي على ارتفاع ألفي كيلومتر.

واشتعلت النيران في الطائرة مباشرة بعد سقوطها، ما أسفر عن مقتل من كان على متنها، وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب الحادث المأساوي.