كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بالبنط العريض" يكشف بالأدلة تدخلات قطر فى سياسة نيويورك تايمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفى حسام فاروق، إن الدعاية السياسية أصبحت واحدة من أبرز أدوات الحروب الحديثة، منوهًا إلى أن الإعلام السياسى ظهر فى السنوات الأخيرة وبرز مفهوم حروب الدعاية.

وأضاف فاروق، خلال برنامج "بالبنط العريض"، والمذاع عبر الفضائية المصرية، أن الدعاية السياسية ليست وليدة اللحظة ولكن لو عدنا بالزمن فى الأربعينيات نجد جوبلر وزير الدعاية السياسية، فى عهد هتلر، وهو من قال "اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس"، ومع التطور التقنى أصبح العالم قرية صغيرة وزادت خطورة الإعلام السياسى، وبدأت الدول تستخدم هذا الإعلام كوسيلة ضغط.

وأوضح أن مصر ما زالت تتعرض لحروب إعلام سياسى منذ 2013، فهناك نوافذ إعلامية أنشأت للهجوم على الدولة المصرية، وهناك مال سياسى ودول وراء هذه القنوات الإعلامية.

وأشار إلى أن موقع "ديلى وير" نشر مقالًا للمحلل السياسى جوردن شاختل، طرح العديد من التساؤلات بشأن استقلالية السياسة التحريرية لنيويورك تايمز، لافتًا إلى تدخل وكلاء قطريين فى تناول الصحيفة لبعض القضايا، مشيرًا إلى تقرير نشرته الصحيفة بعنوان "كيف اختبر حليف ترامب حدود تأثير واشنطن".

وأوضح أن نيويورك تايمز، منذ إزاحة الإخوان فى 30 يونيو 2013 وهى تعمل على قلب الحقائق وتنتصر لوجهة نظر الإرهاب، مؤكدًا أن انتقاد كاتب أمريكى للصحيفة يؤكد أنها غير حيادية، منوهًا إلى أن ديكلان والش مدير مكتب نيويورك الحالى بالقاهرة، وديفيد كيركباتريك المدير السابق، والكاتب كينيث فوجل، لهم سجل حافل من التقارير المفبركة ومن المقربين للإخوان.

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منوهَا إلى أن الكتاب الثلاثة اتهموا رجل الأعمال إليوت برويدى، بأنه يستغل علاقاته لإبرام صفقات ضخمة لأعماله التجارية، وأنهم اطلعوا على وسائل بريد إلكترونى تتضمن أدلة فساد ضد برويدى، ولم يكشفوا كيف اطلعوا على البريد الإلكترونى.

وأكد أن المحلل السياسى جوردن شاختل، قال إن رجل الأعمال إليوت برويدى، رفع قضية ضد قطر أوضح فيها أن قراصنة يعملون لحساب الدوحة سرقوا منه رسائل البريد الإلكترونى، ونشرت بعض الرسائل المسروقة فى بعض الوسائل.

وانتقد المحلل السياسى جوردن شاختل، الصحيفة لأنها لم تخبر قرائها بأن الصحفيين الثلاثة تواصلوا فى وقت سابق مع وكلاء أجانب ثبت أنهم تابعين لحكومة الدوحة، كما أن جماعات ضغط أجنبية تواصلوا مع الصحفيين وتحدثوا فى قضية برويدى، كما لم تنشر الصحيفة الرسائل كما هى فى وضعها الأصلى.