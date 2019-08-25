كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن نصر الله: معركة السلسلة الشرقية والزبداني قامت على أكتاف الجيش السوري والمقاومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن المعركة (السلسلة الشرقية والزبداني في ريف دمشق الشرقي) قامت أولاً على "أكتاف الجيش السوري ورجال المقاومة".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني في مهرجان جماهيري أقيم في بلدة العين البقاعية بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين: "أتوجه بالتهنئة إلى أهلنا في البقاع ولبنان لأن نتائج المعركة حصدها كل لبنان وأبارك للشعب السوري لأن النتائج لم تنعكس فقط على الجانب السوري القريب من الحدود فقط بل كانت جزءا مهما من مجمل المعركة الكبرى القائمة في سوريا منذ العام 2011".

وأردف نصر الله أثناء كلمته في المهرجان (سياج الوطن): "يجب أن نستحضر في المشهد من قاتل، لأن هناك تزوير في التاريخ، ومن قاتل في السلسلة الشرقية وفي الزبداني يجب أن نتذكر أن المعركة منذ بدايتها قامت على أكتاف الجيش العربي السوري والمقاومة والجيش اللبناني في تلك المرحلة كان ممنوعا من التصرف ونحن لا نحتفل بالقتال في الاسابيع الأخيرة بل في التحرير".

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واعتبر الأمين العام أن: "البعض اليوم عندما يتحدث عن المعركة يتجاهل دور المقاومة والجيش السوري وهذا جحود وإنكار"، وأثنى على القرار الرسمي اللبناني بإدخال الجيش اللبناني في معركة الجرود ووصفه بـ"الشجاع".

وأوضح نصر الله أن الجيش السوري أبقى على انتشاره على طول الحدود "نزولاً عند طلبنا لعدم السماح بعودة التكفيريين إلى حدودنا"، لكنه قال إنه لا يزال موجوداً على الحدود "كبنية قتالية وعندما تدعو الحاجة يمكن أن يلتحق الآلاف بالجبهة".

ونوه نصر الله، إلى أن الموقف الأمريكي "دعا إلى عدم إدخال الجيش اللبناني في المعركة وأراد منع حزب الله أيضاً"، وأشار إلى أن واشنطن تعمل على "إحياء داعش في العراق".