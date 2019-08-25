بعد 40 سنة من الحظر.. إيران تفتح مدرجات الملاعب أمام النساء

ينتظر أن تسمح السلطات الإيرانية، لأول مرة، للنساء بالدخول إلى ملاعب كرة القدم لمتابعة مباراة لمنتخب بلادها ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في أكتوبر المقبل، بحسب ما أفاد اليوم الأحد، مسؤول في وزارة الرياضة.

التطور الجديد في الموقف الرسمي الإيراني تجاه حضور النساء في الملاعب، أعلن عنه جمشيد تاغي زاده، المسؤول عن الشؤون القانونية والاقليمية في وزارة الرياضة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، حيث قال إنه “سيسمح للنساء الذهاب الى ملعب أزادي (في طهران) في العاشر من أكتوبر 2019 لمتابعة مباراة المنتخب الايراني أمام كمبوديا ضمن تصفيات مونديال قطر”.

وأضاف المسؤول الإيراني إنه “ليس هناك حظر قانوني لدخول النساء الى الملاعب، وعلينا تفعيل البنية التحتية التي أصبحت قيد التنفيذ”، مضيفا “نظرتنا إلى النساء، على جميع المستويات، هي إعداد الظروف اللازمة من أجل نجاح المرأة”.

يشار إلى إنه ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، لم يسمح للنساء بدخول الملاعب، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من الأجواء الذكورية. لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد ضغط عن طريق رئيسه السويسري جاني إنفانتينو في الفترة الماضية على طهران للسماح للنساء بالدخول الى الملاعب لمتابعة التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، ومنحها مهلة حتى أمس السبت للاستجابة للطلب تحت طائلة فرض عقوبات محتملة.