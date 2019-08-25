إيران ستسمح للسيدات بمشاهدة مباراة في تصفيات كأس العالم في الملعب

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن مسؤول في وزارة الرياضة يوم الأحد قوله إنه سيتم السماح للمشجعات الإيرانيات بمشاهدة مباراة المنتخب الوطني للرجال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أكتوبر تشرين الأول المقبل وسط ضغوط متزايدة من الاتحاد الدولي (الفيفا).

ورغم السماح للسيدات الأجنبيات في إيران بحضور المباريات إلا إن الإيرانيات غير مسموح لهن بدخول الملاعب لمشاهدة مباريات الرجال منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

وخاطب الفيفا الاتحاد الإيراني للعبة في يونيو حزيران الماضي وطالبه بتحديد جدول زمني للسماح للسيدات بشراء التذاكر وحضور مباريات ضمن تصفيات كأس العالم وإلا سيواجه عواقب ذلك.

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ونقلت ارنا عن جامشيد تاغيزاده نائب وزير الرياضة ”يمكن للسيدات الذهاب إلى استاد آزادي في طهران لمشاهدة مباراة بين المنتخب الوطني وكمبوديا في اكتوبر ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر“.

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة الذي يضم 47 اتحادا وطنيا بينها إيران إنه كان يعمل على مساعدة الفيفا لإيجاد ”حل ودي“ يسمح للسيدات بحضور مباريات في البلاد.

وأضاف تاغيزاده ”لا يوجد ما يمنع السيدات من حضور مباريات كرة القدم في المدرجات قانونا. يتم حاليا تفعيل البنية الأساسية للعملية“.