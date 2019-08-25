مطالب بإيفاد لجنة برلمانية إلى مستشفى واد زم..قطط وجردان وحشرات ومياه عادمة!!

طالبت جمعية حماية المستهلك في مدينة “واد زم”، نواحي خريبكة، والجامعة المغربية لحماية المستهلك، إيفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة ولجنة برلمانية، من أجل “التقصي والتدقيق المعمق لجميع جوانب التسيير الإداري والمالي، في مستشفى محمد الخامس بواد زم”.

واستعرضت كل من جمعية حماية المستهلك في مدينة “واد زم” والجامعة المغربية لحماية المستهلك، في بيان مشترك لهما، مظاهر “الفوضى والتسيب” داخل مستشفى محمد الخامس بواد زم.

وأكدت جمعيات حماية المستهلك في مدينة “واد زم”، “غياب الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي والاداري والتقني، إضافة إلى غياب إستراتيجية واضحة، للحالات الإستعجالية بالمستشفى وكيفية مواجهة الكوارث ومخاطر التعفنات التي تشكل خطر على صحة المرضى والمستخدمين داخل المستشفى”.

إلى ذلك، سجلت جمعيات حماية المستهلك في مدينة “واد زم”، “هزالة الواجبات المقدمة للمرضى والموظفين كما وكيفا، مع غياب لجان المراقبة من الجهات المعنية، إضافة الى كثرة الحشرات والجردان والقطط والمياه العادمة التي تتسرب إلى مصلحة المستعجلات، فضلا عن رطوبة جدران المستشفى وسوء البنية التحتية، وانعدام المرافق الصحية بالمستعجلات، والانقطاعات المتتالية للماء والكهرباء”.

ويشار إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، في زيارة عمل ميدانية إلى جهة بني ملال خنيفرة، منذ يوم أول أمس الجمعة، وفقا لبلاغ وزارة الصحة.