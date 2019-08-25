قتلى في تحطم طائرة بسويسرا

لقي ثلاثة أشخاص، من بينهم رضيع، مصرعهم صبيحة اليوم الأحد، بعد تحطم طائرة سياحية صغيرة في جبال الألب السويسرية، وفق ما نقلته الشرطة المحلية.



واشتعلت النيران في الطائرة مباشرة بعد سقوطها، ما أسفر عن مقتل من كان على متنها. وتفيد الأنباء بأن طائرة من طراز "بايبر" أقلعت صبيحة اليوم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، من مطار بمقاطعة "فو" باتجاه إيطاليا، لكنها تحطمت بعد ساعة ونصف من إقلاعها في منطقة قريبة من ممر "سامبلون" الجبلي على ارتفاع ألفي كيلومتر.واشتعلت النيران في الطائرة مباشرة بعد سقوطها، ما أسفر عن مقتل من كان على متنها. وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب الحادث المأساوي.

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