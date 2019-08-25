النصر يطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها لضمان سلامة الارض والمصالح والسيادة

طالب ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاحد، الحكومة بممارسة مسؤولياتها لضمان سلامة الارض والمصالح والسيادة.
وأكد الائتلاف، "رفضه اي عدوان او انتهاك للسيادة العراقية من أي طرف كان"، مشددا على انه "رفض ويرفض أي مساس بالدم او الارض او المؤسسات او القوات او المصالح العراقية من اي جهة كانت".
ودعا الائتلاف، جميع الاطراف الى "التحلي بالمسؤولية والعمل على تحييد العراق عن الصراعات الاقليمية الدولية حفاظا على امنه واستقراره وضمان عدم انزلاقه بصراعات لا تخدم مصالحه"، مطالبا، الحكومة بـ"ممارسة مسؤولياتها السياسية والامنية على الجميع لضمان سلامة الارض والمصالح والسيادة العراقية".
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