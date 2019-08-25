النصر يطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها لضمان سلامة الارض والمصالح والسيادة

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندين ونرفض الاعتداء على معسكرات الحشد الشعبي وسائر مؤسساتنا الامنية والعسكرية، وسبق وان طالبنا الحكومة في 19 تموز 2019 بممارسة مسؤولياتها وفتح تحقيق رسمي حول هذه الاعتداءات، واعلان نتائجها الى الراي العام".وأكد الائتلاف، "رفضه اي عدوان او انتهاك للسيادة العراقية من أي طرف كان"، مشددا على انه "رفض ويرفض أي مساس بالدم او الارض او المؤسسات او القوات او المصالح العراقية من اي جهة كانت".

ودعا الائتلاف، جميع الاطراف الى "التحلي بالمسؤولية والعمل على تحييد العراق عن الصراعات الاقليمية الدولية حفاظا على امنه واستقراره وضمان عدم انزلاقه بصراعات لا تخدم مصالحه"، مطالبا، الحكومة بـ"ممارسة مسؤولياتها السياسية والامنية على الجميع لضمان سلامة الارض والمصالح والسيادة العراقية".