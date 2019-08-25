مرجع ديني: العلماء والساسة مطالبون بالرد على أميركا وإسرائيل بمستوى التحدي

أكد المرجع الديني جواد الخالصي، الأحد، أن العلماء والساسة مطالبون بالرد على أميركا وإسرائيل بمستوى التحدي.
وأضاف أن "هذه حريتهم .. وهذا سلامهم!!، فهل سيكون الرد بمستوى التحدي؟!، هذا ما يجب ان يحدد في موقف الامة، وخصوصاً العلماء والساسة".
وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قد اعلنت في وقت سابق من،اليوم الأحد، عن استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.
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