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مرجع ديني: العلماء والساسة مطالبون بالرد على أميركا وإسرائيل بمستوى التحدي

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أكد المرجع الديني جواد الخالصي، الأحد، أن العلماء والساسة مطالبون بالرد على أميركا وإسرائيل بمستوى التحدي.
وقال الخالصي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الطائرات الأمريكية والاسرائيلية توزع الحلوى مع الديمقراطية في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، فبعد القصف الذي استهدف مواقع عراقية تسقط طائرة وتنفجر أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية، وبينهما يجري استهداف الفلسطينيين؛ لأنهم يتظاهرون من أجل العودة إلى ديارهم المغتصبة".

وأضاف أن "هذه حريتهم .. وهذا سلامهم!!، فهل سيكون الرد بمستوى التحدي؟!، هذا ما يجب ان يحدد في موقف الامة، وخصوصاً العلماء والساسة".

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قد اعلنت في وقت سابق من،اليوم الأحد، عن استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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