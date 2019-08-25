ميركل تؤكد ضرورة استخدام كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلمياً

ونقلت "سبوتنيك" عن ميركل قولها، :"علينا أن نستخدم كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلمياً".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تقدم خلال قمة مجموعة السبع بمقترح بشأن إيران، وأشار إلى أنه "لا يمكن لمجموعة الدول السبع أن تعطي تفويضا لأحد بشأن إيران".



وقال مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن طهران ترفض المقترح الفرنسي، الذي تقدم به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال قمة مجموعة الدول السبع.