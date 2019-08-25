أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، على ضرورة استخدام كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلمياً.
ونقلت "سبوتنيك" عن ميركل قولها، :"علينا أن نستخدم كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلمياً".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تقدم خلال قمة مجموعة السبع بمقترح بشأن إيران، وأشار إلى أنه "لا يمكن لمجموعة الدول السبع أن تعطي تفويضا لأحد بشأن إيران".
وقال مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن طهران ترفض المقترح الفرنسي، الذي تقدم به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال قمة مجموعة الدول السبع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تقدم خلال قمة مجموعة السبع بمقترح بشأن إيران، وأشار إلى أنه "لا يمكن لمجموعة الدول السبع أن تعطي تفويضا لأحد بشأن إيران".
وقال مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن طهران ترفض المقترح الفرنسي، الذي تقدم به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال قمة مجموعة الدول السبع.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تؤكد ضرورة استخدام كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.