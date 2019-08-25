صافرة عُمانية تضبط لقاء اسود الرافدين امام اابحرين

رياضة 2019-08-25 | 18:53 580 مشاهدة اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن حكام الجولة الاولى من التصفيات المزدوجة (مونديال 2022 & كأس آسيا 2023). واناط الاسيوي مهمة قيادة مباراة منتخبنا الوطني مع البحرين والتي ستقام في المنامة ضمن التصفيات الى طاقم تحكيم عماني. ويتألف الطاقم من عمر اليعقوبي حكم ساحة ويساعده حمد الغافري وناصر امبوسعيدي فيما سيكون خالد الشقصي حكما رابعا.



يذكر ان المباراة ستقام في الخامس من ايلول المقبل.

يذكر ان المباراة ستقام في الخامس من ايلول المقبل.

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