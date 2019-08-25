اختناق عدد من المواطنين في اربعة احياء بقضاء المسيب نتيجة تسرب الكلور

افاد مصدر محلي في محافظة بابل، الاحد، بأن عددا من المواطنين تعرضوا للاختناق في اربعة احياء بقضاء المسيب، عازيا ذلك الى تسرب غاز الكلور.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مواطنين في احياء المعلمين والموظفين والدوب والميثاق تعرضوا اليوم الى الاختناق".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اختناقهم جاء بسبب تسرب غاز يعتقد انه كلور من معمل الحرير في مدينة المسيب".
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