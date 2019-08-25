اختناق عدد من المواطنين في اربعة احياء بقضاء المسيب نتيجة تسرب الكلور

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مواطنين في احياء المعلمين والموظفين والدوب والميثاق تعرضوا اليوم الى الاختناق".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اختناقهم جاء بسبب تسرب غاز يعتقد انه كلور من معمل الحرير في مدينة المسيب".